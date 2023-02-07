В регионе изменили сроки выплаты пособия на третьего ребёнка и последующих детей

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что это связано с процессом синхронизации дат выплат с Социальным фондом России.

«Ранее перевод денег производился месяц в месяц, но с учётом выплатного периода Социального фонда России сроки выплат смещаются и пособия будут перечисляться по итогам прошедшего месяца. То есть выплата за февраль будет перечислена в марте, за март – в апреле и так далее», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.