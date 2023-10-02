В регионе объявлен конкурс на лучший эскиз будущего бюста писателя Виктора Астафьева

Памятник будет установлен на территории Красноярского педагогического государственного университета им. В. П. Астафьева в год столетнего юбилея писателя, который будут праздновать в следующем году.

Организаторы отметили, что авторы лучших работ получат 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч рублей — за второе и 75 тысяч — за третье. Победителю будет предоставлена возможность создать памятник в материале.

Приём заявок продлится до 11 декабря. Эскизы будут подаваться без подписи и указания автора. Работы будут идентифицированы только девизными номерами, и лишь после определения победителя станет понятно, чья работа стала лучшей.

Заказчик конкурса – красноярский Дом искусств, оператором выступит Институт города. Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.