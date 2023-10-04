В регионе объявлен набор волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи

В делегацию от нашего региона войдут 80 добровольцев. Всего в мероприятиях фестиваля предполагается задействовать пять тысяч волонтёров на пятнадцати функциональных направлениях — в организации транспортной логистики, проведении церемоний, культурных мероприятий, работе со СМИ и т. д.

«У нас уже есть опыт работы ресурсного центра подобного мероприятия – в 2017 году мы были Ресурсным центром Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Тогда мы отобрали сильную делегацию волонтёров Красноярского края, многие из них уехали с наградами от дирекции фестиваля и президента России. Мы планируем провести работу центра так же качественно и сопроводить фестиваль компетентной командой волонтёров», – отметил Владимир Иванников, директор региональной общественной организация «Красволонтёр».

Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет (от 16 для отдельных функций), владеющий одним или несколькими иностранными языками и имеющий опыт общественной деятельности. Подать заявку в волонтёрский корпус ВФМ-2024 можно по ссылке.

Отметим, фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта в Олимпийском парке на федеральной территории «Сириус». В мероприятии примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников.