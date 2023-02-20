В регионе определили самые популярные предметы, которые выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ

Всего в Красноярье итоговые экзамены сдадут 16 643 человека, из них 15 197 человек – это выпускники 2023 года. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 26 мая. А завершится 1 июля. Первым выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии.

Досрочный этап пройдёт с 20 марта по 19 апреля. В нём участвуют выпускники прошлых лет и студенты техникумов и колледжей.

Пятый год подряд самым популярным предметом среди выпускников считается обществознание. В этом году эту дисциплину выбрали 45% участников. Как правило, этот предмет выбирают для поступления на гуманитарные и часть технических направлений.

Профильную математику выбрали 42% сдающих. Замыкает тройку предметов-лидеров информатика и ИКТ, в текущем году её планируют сдавать 21% ребят.

«У выпускников Красноярского края растет интерес к инженерным, техническим и ИТ-специальностям. Поэтому больше ребят стали выбирать для сдачи информатику и ИКТ, профильную математику. Не снижается и количество сдающих физику», – отметила министр образования края Светлана Маковская.

Далее в рейтинге идут биология (19%), физика(16%), история (15%), английский язык (11%), химия (8%), литература (8%), география (3%). Также немецкий язык выбрали 10 человек, французский – семь человек, китайский – четыре и испанский – три человека.

В этом году нет никаких существенных изменений в контрольных измерительных материалах ЕГЭ, осталась прежней и продолжительность экзаменов. С демо-версиями ЕГЭ прошлых лет можно ознакомиться в открытом банке заданий на сайте Федерального института педагогических измерений.

За ходом экзамена будут следить общественные наблюдатели, все пункты сдачи оборудованы видеокамерами.

Отметим, что есть технологическое нововведение. В этом году в Красноярском крае впервые будет применяться технология передачи экзаменационных материалов в пункт проведения ЕГЭ по защищённому интернет-каналу. Сканировать экзаменационные работы будут в аудиториях. Это позволит минимизировать риски получения необъективных результатов и сделает процедуру проведения экзамена ещё более прозрачной.