В регионе планируется создать несколько вытрезвителей

Правительство Красноярского края внесло на рассмотрение депутатов Заксобрания региона законопроект о создании на территории края вытрезвителей. Об этом рассказал в своём Telegram-канале председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Депутат пояснил, что пока проект закона предполагает открытие двух таких учреждений в Красноярске (по 20 коек), а также в Ачинске на 10 коек и Норильске на 20 коек.

Документом предусмотрено, что действовать закон начнёт с начала 2023 года. На реализацию этих целей планируется потратить 112 млн рублей. Депутаты приступят к работе над проектом закона в ближайшее время.

«Важно помнить, что действуют единые федеральные правила. Услуги вытрезвителей для «клиентов» будут платными, а доставлять туда сотрудники полиции будут «… находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, скверах, парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и других общественных местах и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», — пояснил Илья Зайцев.