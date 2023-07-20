В регионе планируют расширить комплекс мер поддержки участников СВО и их семей

Краевые парламентарии работают над комплексом мер поддержки участников СВО и их семей, поддерживают законы о присвоении статусов и льгот.

«В филиале выстроено рабочее взаимодействие с краевыми учреждениями по оперативному решению вопросов. Постепенно нарабатывается практика реализации мер поддержки участников СВО, выявляются узкие места. Наша задача — дошлифовать действующую в крае систему помощи. Без сомнения, список льгот должен быть расширен, депутатский корпус будет над этим работать. Мы намерены принять в решении этих вопросов прямое, личное участие», — сказал Алексей Додатко.

С 1 июня в региональное отделение фонда поступило более 1,5 тысячи обращений. К каждой ситуации в фонде индивидуальный подход. Гражданам помогают получить меры поддержки.

«Не отказываем в помощи и мобилизованным, и контрактникам, и бойцам ЧВК. Мы помогаем им получить выплаты, льготы, налоговые компенсации», — добавил Алексей Немков.

Ежедневно в филиал обращаются десятки человек. За каждым ветераном и семьёй закреплён координатор.

Ещё одна важная задача — участие в патриотическом воспитании, сохранении исторической памяти. Филиал реализует образовательные проекты, проводит культурные мероприятия, встречи с ветеранами для молодёжи.