В регионе пострадавшим в пожарах оказывается активная поддержка

По поручению губернатора региона Александра Усса уже 140 погорельцев получили адресную единовременную материальную помощь. Выплаты направлены на банковские карты и в почтовые отделения. Подразделения соцзащиты уже приняли свыше 1350 заявлений от пострадавших.

В недавних пожарах в населённых пунктах края сгорели частично или полностью 546 жилых домов, пострадали 1565 человек, в том числе наследники сгоревшего имущества. Межведомственные муниципальные комиссии на местах принимают заявки на выплаты из резервного фонда.

Кроме того, людям, потерявшим единственное жильё, предлагается компенсация в виде жилищного сертификата либо возможность построить новое жильё за счёт средств краевого бюджета. Суммы сертификатов и объёмы строительства жилья взамен сгоревшего будут определены правительственными комиссиями на основе анализа поступивших запросов от погорельцев. Сейчас на местах ведётся разъяснительная работа с пострадавшими.

Александр Усс отметил, что власти планируют направить всех детей из пострадавших от пожаров семей на лето в оздоровительные лагеря, в том числе федеральные. Готовность принять ребят уже выразил Всероссийский детский центр «Океан».

«Самая важная тема — это восстановление жилья. Мы планируем идти по двум основным направлениям — это возведение новых домов и компенсация на самостоятельное строительство или приобретение жилого помещения. Необходимый объём финансовых средств на эти цели — от 2,5 млрд до 4 млрд рублей — краевой бюджет обязательно выделит. И, несмотря на короткое лето, мы постараемся к его окончанию справиться и все проблемы с жильём полностью закрыть», — заявил губернатор.

Пострадавшим от пожаров представителям малого и среднего бизнеса также будет оказана помощь. По поручению главы региона специалисты центра «Мой бизнес» собирают информацию от предпринимателей. Для них подготовят специальные меры поддержки.

В муниципалитетах региона местными властями было принято решение о сборе средств и вещей первой необходимости, которые будут направлены в помощь погорельцам. Норильск не стал исключением. На минувших выходных Дмитрий Карасев, глава города, обратился к горожанам с просьбой не оставаться равнодушными в этой ситуации. На сегодняшний день норильчане собрали 85 тысяч рублей. Также в Большом Норильске развёрнуты три пункта приёма вещей:

– Центральный район, ул. Советская, 9, телефон: 46-01-76;

– район Талнах, ул. М.Кравца 22, 2 подъезд, 1 этаж, телефон: 45-22-99;

– район Кайеркан, ул. Школьная, 10, телефон: 39-11-72.

Список вещей, которые принимаются на пунктах сбора:

– одежда и обувь (для взрослых и детей), новые или малоношенные в хорошем состоянии;

– подушки, одеяла, постельное бельё, полотенца;

– посуда, моющие средства;

– средства личной гигиены (для взрослых и детей);

– книги, игрушки.

Также пожертвования собирает благотворительный фонд «Территория добра».