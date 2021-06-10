В регионе продлят действие мер по поддержке многодетных семей
В регионе продлят действие мер по поддержке многодетных семей
Депутаты Заксобрания края на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике рассмотрели вопрос об изменении краевого Закона от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае».
Срок действия Закона продлят до 31 декабря 2026 года. Согласно ему семьи, в которых есть трое и более детей, имеют право на краевой материнский капитал в размере 153 158 рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, приобретение транспортных средств или технических средств реабилитации, получение денежных выплат.
На реализацию законопроекта в краевом бюджете ежегодно предусматривается около 621,5 тыс. рублей.
В ходе обсуждения было предложено рассмотреть возможность внесения в закон дальнейших изменений: предоставлять право на получение сертификата не только матери, но и отцу при условии регистрации брака. Это позволит учесть интересы ребёнка и семьи в различных обстоятельствах.
Депутаты единогласно поддержали законопроект, он будет рассмотрен на сессии в двух чтениях.