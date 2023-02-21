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В регионе продолжается выдача жилищных сертификатам жителям Херсонской области

В регионе продолжается выдача жилищных сертификатам жителям Херсонской области

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В регионе продолжается выдача жилищных сертификатам жителям Херсонской области

В минстрое уточнили, что получить жилищный сертификат могут граждане, вынужденно покинувшее место постоянного проживания в Херсонской области.

В регионе продолжается выдача жилищных сертификатам жителям Херсонской области

На сегодняшний день министерство строительства одобрило 12 заявок на получение жилищных сертификатов от жителей городов Херсона и Новой Каховки, а также посёлков Коробки и Раздольное.

Порядок получения сертификатов определен постановлением РФ. В соответствии с законодательством переселенцы получают социальную выплату для приобретения жилья 33 кв. м для одного человека, 42 кв. м для двоих и по 18 кв. м на каждого для семьи из трёх и более человек.

Проконсультироваться по вопросам получения жилищного сертификата жители Херсона и Херсонской области могут в министерстве строительства Красноярского края по телефонам: 8 (391) 201-72-00, 265-04-51.

Фото из открытых источников
21 февраля в 16:29 670
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