В регионе расширили список общественных мест, доступных только по предъявлении QR-кодов

Напомним, предложения по корректировке документов в адрес главы региона направил руководитель Роспотребнадзора по краю Дмитрий Горяев.

С 15 ноября без сертификата о прививке или справки о перенесённой болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны (за исключением учреждений медицины). Также без этих документов не пустят на выставки и конгрессные мероприятия, сообщает официальный портал края.

Вышеперечисленные документы необходимо будет предоставлять и при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Аналогичные ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и другие спортобъекты. Индивидуальные и групповые занятия по-прежнему должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях.

Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства они могут только в случаях особой необходимости, которые определены Указом губернатора № 73-уг. Например, при следовании к месту работы, выносе отходов, выгуле домашних животных, посещении родственников и иных экстренных случаях. Работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендовано перевести на дистанционную работу (в течение четырёх недель) для проведения вакцинации и формирования иммунитета. Добавим, что до 13 ноября правительством края будет утверждён список хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода сотрудников на дистанционную работу.

Напомним, что в крае сейчас действует запрет на вход в торгово-развлекательные центры и организации общепита (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей.