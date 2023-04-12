В регионе разрабатывают меры по сохранению доступности лекарств для населения

В совещании приняли участие председатель комитета Законодательного собрания по охране здоровья и соцполитике Илья Зайцев и гендиректор АО «Губернские аптеки» Алена Попова. Фармацевтическое предприятие находится в 100% собственности региона. Помимо коммерческой, общество осуществляет социально значимые виды деятельности: организацию неснижаемого товарного запаса, транспортировку и хранение вакцины, гуманитарную помощь при ЧС.

«В лекарственном обеспечении наш край имеет ряд преимуществ, среди них и уникальное предприятие, которое сохранено в качестве АО. Сегодня регионы столкнулись с санкционным давлением в области фармации, поэтому необходимо предупредить риски возникновения дефицита лекарств. Деятельность нашего краевого предприятия - гарант предоставления доступных и качественных услуг населению, в том числе в удаленных районах. Край выносит вопросы лекарственного обеспечения на обсуждение на заседании Совета законодателей. Мы готовим предложения на федеральный уровень. Одно из них - принятие федерального закона о передвижных аптечных пунктах, чтобы сделать доступным лекарства в труднодоступных посёлках без стационарных аптек. Пока этот закон не принят. Будем использовать федеральную площадку, чтобы ускорить его принятие», - отметил Алексей Додатко.