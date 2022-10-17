В регионе семьям с детьми передано почти 11,5 тысячи датчиков пожарооповещения

Это очень действенная мера поддержки. Громкие звуковые сигналы, которые система издаёт при малейшем задымлении, позволяют избежать трагедий в домах.

Для получения датчиков можно обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства и написать заявление.

Региональная мера социальной поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Демография». За годы проведения кампании закуплено и установлено более 100 тысяч таких приборов.

За состоянием и наличием приборов в домах следят сотрудники противопожарных и социальных служб. Во время осмотров специалисты проверяют исправность дымоизвещателей и источников питания, места их размещения. Если есть необходимость в установке, то помощь в этом оказывает муниципалитет. С начала 2022 года было совершено 1558 рейдов, специалисты посетили более восьми тысяч семей с детьми.

Кроме того, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одиноко проживающие инвалиды 1-й и 2-й групп, пенсионеры, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить материальную помощь на ремонт электропроводки и печного отопления.