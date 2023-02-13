В регионе сертификатами на получение социальной помощи воспользовались более 10 тысяч жителей края

Социальные сертификаты позволяют жителям региона, нуждающимся в помощи социальных работников, самим выбирать того, кто эту помощь им будет оказывать, а социальный сертификат оплатит эти услуги за счёт государства.

Социальное обслуживание в крае получают около 190 тысяч человек, из них более 30 тысяч нуждаются в помощи на дому. Социальные услуги в регионе оказывают 29 негосударственных организаций. На оплату оказанных услуг в прошлом году из краевого бюджета было направлено более 280 млн рублей.

«Выдача социальных сертификатов – один из способов решения первоочередной задачи по обеспечению благополучия и повышения качества жизни граждан. Такую цель поставил президент перед регионами в рамках нацпроекта «Демография», - сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края. - Новая форма предоставления социальных услуг становится всё более востребованной у жителей края. Если в 2021 году социальным сертификатом воспользовались 2203 жителя края, то уже к концу 2022-го их количество составило 10 645 человек».