В регионе стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый»

Голосование за «Народного участкового» стартовало вчера, 11 сентября, и будет проходить в три этапа. Первый продлится с 11 по 20 сентября. По его итогам будут определены несколько победителей. Они примут участие во втором этапе онлайн-голосования, который пройдёт с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа конкурса представит Красноярский край на финальном всероссийском этапе конкурса «Народный участковый» в ноябре.

Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещены фотографии, анкеты и сведения о заслугах каждого участника первого этапа конкурса.

Напомним, проект «Народный участковый» — пример открытого партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Награждение победителя и призёров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдёт в торжественной обстановке накануне Дня участкового уполномоченного полиции.