В регионе стартовал конкурс на лучшие туры для школьников
В регионе стартовал конкурс на лучшие туры для школьников
До 9 февраля компании и некоммерческие организации, входящие в единый федеральный реестр туроператоров, могут предложить свои варианты туров.
Организатор конкурса - краевое Агентство по туризму. Комиссия оценит предложенные туры по продолжительности, количеству включенных в маршрут территорий края, оригинальности идеи турпродукта, наличию мастер-классов, мероприятий по краеведению.
Туры-победители включат в программу школьного туризма 2023 года, которая действует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В течение года ученики 5-9-х классов смогут получить сертификат и отправиться в путешествие по региону.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.