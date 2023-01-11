В регионе стартовал конкурс на лучшие туры для школьников

Организатор конкурса - краевое Агентство по туризму. Комиссия оценит предложенные туры по продолжительности, количеству включенных в маршрут территорий края, оригинальности идеи турпродукта, наличию мастер-классов, мероприятий по краеведению.

Туры-победители включат в программу школьного туризма 2023 года, которая действует в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В течение года ученики 5-9-х классов смогут получить сертификат и отправиться в путешествие по региону.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.