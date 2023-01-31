В регионе стартовал приём заявок на получение субсидии на оленеводство

На сайте краевого правительства уточняют, что получить государственную поддержку могут сельхозкооперативы, главы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, которые занимаются разведением домашних северных оленей.

Выделенные средства оленеводы могут направить на компенсацию части затрат, связанных с наращиванием и содержанием северных оленей. На наращивание поголовья – 728 рублей на одну голову, на содержание – 260 рублей. А также на зарплату оленеводов, приобретение техники и удобрений.

Отправить заявку можно до 3 марта текущего года в Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

«Развитие отрасли домашнего северного оленеводства является одним из приоритетных направлений деятельности агентства. Для большинства представителей коренных малочисленных народов Севера оленеводство – основной вид традиционной хозяйственной деятельности, который с одной стороны способствует экономическому развитию территорий, а с другой – помогает сохранять уникальную культуру и языки северных народов. По поручению губернатора края с января 2023 года размер субсидии на наращивание оленепоголовья в регионе проиндексирован на 40%», – прокомментировал руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края Антон Нарчуганов.