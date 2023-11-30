МАУ ИЦ «Норильские новости»

В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд»

В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд»

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В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд»

Первый этап акции будет проходить с 27 ноября по 3 декабря. В нём примут участие сотрудники МЧС, полиции, краевые спасатели, представители органов местного самоуправления, а также добровольцы.

В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд»

На водоёмах региона продолжает устанавливаться лёд, поэтому сохраняется риск провала под лёд автомобильного транспорта и людей. В связи с этим особое внимание уделяется несанкционированным местам, где наиболее вероятен выход людей и автотранспорта на лёд. Это традиционные места зимней рыбалки, стихийные переправы, прибрежные территории у населённых пунктов.

Во время рейдов спасатели напомнят рыбакам правила поведения на тонком льду, а также о том, что предпринять, если человек провалился под лёд.

Профилактическая работа будет проходить и в образовательных учреждениях – детям расскажут об опасности выхода на лёд и об опасности игр на берегу замёрзшей реки.

30 ноября в 10:17 490
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