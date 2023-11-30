В регионе стартовала профилактическая акция «Безопасный лёд»

На водоёмах региона продолжает устанавливаться лёд, поэтому сохраняется риск провала под лёд автомобильного транспорта и людей. В связи с этим особое внимание уделяется несанкционированным местам, где наиболее вероятен выход людей и автотранспорта на лёд. Это традиционные места зимней рыбалки, стихийные переправы, прибрежные территории у населённых пунктов.

Во время рейдов спасатели напомнят рыбакам правила поведения на тонком льду, а также о том, что предпринять, если человек провалился под лёд.

Профилактическая работа будет проходить и в образовательных учреждениях – детям расскажут об опасности выхода на лёд и об опасности игр на берегу замёрзшей реки.