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В регионе стартовала вакцинация от гриппа и ОРВИ

В регионе стартовала вакцинация от гриппа и ОРВИ

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В регионе стартовала вакцинация от гриппа и ОРВИ

Препараты уже начали поступать в поликлиники Красноярского края. Всего по районам будет распределено 185 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» (гриппозная четырёхвалентная) против гриппа для детей и беременных, а также 360 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых.

В регионе стартовала вакцинация от гриппа и ОРВИ

Прививку необходимо поставить детям от полугода до 18 лет, беременным женщинам, а также взрослым до 60 лет. Под обязательную вакцинацию попадают работники медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов, торговли, транспорта, коммунальной сферы, социальной сферы, многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, работающие вахтовым методом. Кроме того, сюда же относятся лица, подлежащие призыву на военную службу, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, пациенты с хроническими заболеваниями.

В краевом минздраве отметили, что в этом году планируется привить более 1,3 млн жителей Красноярского края. Специалисты советуют поставить прививку до наступления сезонного подъёма заболеваемости.

Для записи на вакцинацию необходимо обратиться в регистратуру поликлиники по телефону или лично.

Также в министерстве добавили, что вакцина в регион будет поступать частями.

Фото Владимир Макушкин
24 августа в 17:40 880
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