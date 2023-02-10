В регионе учредили 22 новых почётных звания, три знака отличия и одну медаль

Жителей края теперь будут награждать знаками отличия «За активную гражданскую позицию», «За заслуги в охране окружающей среды», «За вклад в развитие Арктики». За большой вклад в развитие государственного и муниципального управления жителей региона также будут награждать и медалью имени губернатора А. П. Степанова.

Краевым законом также учреждены почетные звания:

– «Заслуженный артист Красноярского края»;

– «Заслуженный журналист Красноярского края»;

– «Заслуженный педагог Красноярского края»;

– «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Красноярского края»;

– «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края»;

– «Заслуженный работник здравоохранения Красноярского края»;

– «Заслуженный работник культуры Красноярского края»;

– «Заслуженный работник лесной отрасли Красноярского края»;

– «Заслуженный работник образования Красноярского края»;

– «Заслуженный работник промышленности Красноярского края»;

– «Заслуженный работник связи и сферы информационных технологий Красноярского края»;

– «Заслуженный работник социальной защиты населения Красноярского края»;

– «Заслуженный работник средств массовой информации Красноярского края»;

– «Заслуженный работник торговли и сферы услуг Красноярского края»;

– «Заслуженный работник транспорта Красноярского края»;

– «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края»;

– «Заслуженный строитель Красноярского края»;

– «Заслуженный финансист Красноярского края»;

– «Заслуженный художник Красноярского края»;

– «Заслуженный экономист Красноярского края»;

– «Заслуженный энергетик Красноярского края»;

– «Заслуженный юрист Красноярского края».

Звания будут присваиваться тем, кто не менее 15 лет отработал в отрасли и не менее 10 лет в регионе. Вместе со званием будет вручаться специальный значок, удостоверение и единоразовое денежное вознаграждение.