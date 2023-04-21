МАУ ИЦ «Норильские новости»

В регионе запустили контакт-центр по вопросам школьного туризма

В регионе запустили контакт-центр по вопросам школьного туризма

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В регионе запустили контакт-центр по вопросам школьного туризма

Организовали контакт-центр краевое агентство по туризму совместно с краевым министерством цифрового развития.

В регионе запустили контакт-центр по вопросам школьного туризма

Узнать о статусе заявления, номере социального сертификата на путешествие ребёнка – ученика 5-9-х классов, перечне туров и туроператорах, которые их реализуют, теперь можно через единый контакт-центр правительства Красноярского края.

Он работает по номеру — 122. Звонок бесплатный.

Для соединения с оператором необходимо правильно сформулировать вопрос: «школьный туризм». Операторы готовы ответить на вопросы с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00.

Фото из открытых источников
21 апреля в 17:44 3820
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