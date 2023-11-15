Как отметил председатель профильного комитета Илья Зайцев, в 2022 году край занял седьмое место по России в рейтинге обеспечения доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере. Сейчас в регионе зарегистрировано более 3600 негосударственных некоммерческих организаций.

Участники заседания посетили НКО «Красноярский центр социального обслуживания». Центр предоставляет услуги в 10 муниципальных образованиях края в рамках соцпредпринимательства.

Второй точкой посещения стала СО НКО «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба». На протяжении 24 лет центр оказывает социальную, психологическую, юридическую помощь по вопросам насилия в семье и жестокого обращения с детьми, проводит работу по профилактике подростковых суицидов.

«Они выполняют невероятно большой и важный объём работы, которого в системном подходе у нас пока нет. Это индивидуальные условия, индивидуальные случаи, когда оснований для оказания комплексной социальной услуги пока не возникло, но семья уже находится в опасном положении. Необходимо попытаться вывести это на системную работу», - считает Илья Зайцев.