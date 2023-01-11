В регионе завершился сезон охоты на копытных

За несвоевременный возврат документа предусмотрена административная ответственность. Кроме того, за такие нарушения охотники на год могут лишиться права получать разрешения.

«В этом сезоне выдано около тысячи разрешений на добычу копытных на территории общедоступных охотугодий. Такие документы мы выдаём с учётом численности животных, квот и лимитов изъятия», - сообщил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Сдавать разрешения можно по адресу: ул. Московская, 19а. С графиком можно ознакомиться на сайте министерства.