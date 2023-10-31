В рекламе запретят использование иностранных слов

Так, новая инициатива ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве, например в рекламе, торговле, сфере услуг и градостроительной деятельности. В частности, изменения коснутся рекламных щитов и вывесок, названий жилых комплексов. А доводить до потребителя информацию об акциях и скидках нужно будет на русском языке.

Исключением станут государственные языки республик и других, но при обязательном переводе на русский. При этом надписи должны быть идентичны по содержанию и равнозначны по размещению и техническому оформлению (цвету и шрифту).

Требования не будут распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.