В решения горсовета, программы социальной политики и поддержки норильчан, планируют внести изменения

В дополнительные меры соцподдержки жителей планируют внести изменения - расширят категорию граждан, которые безвозмездно могут быть обеспечены автономными дымовыми извещателями (АДИ): неработающие инвалиды 1-й и 2-й групп смогут их получить вне зависимости от того, являются ли они одинокими или проживающими в семьях. Кроме того, предполагается исключить срок для замены АДИ (один раз в семь лет). Это позволит гражданам получить новые извещатели при смене места жительства, а также при выходе АДИ из строя. По мнению инициаторов, данные нововведения повысят эффективность обеспечения пожарной безопасности в жилых домах.

Помимо этого, будет скорректирована муниципальная программа «Развитие культуры» - её финансирование из краевого и местного бюджетов увеличится на 5,8 млн рублей. Эти средства будут, в том числе, направлены на приобретение экспонатов для Музея Норильска, музыкальных инструментов для Кайерканской школы искусств и прочие нужды городских учреждений культуры.

Также увеличится финансирование муниципальной программы «Развитие образования» – на 71,7 млн рублей, которые поступят из краевого и местного бюджетов. Дополнительные средства выделят на приобретение безопасного резинового покрытия для 13 детских садов, замену технологического оборудования в пищеблоках 17 дошкольных учреждений и 11 школ, ремонт бассейнов и лестничных клеток в трёх детских садах по предписаниям надзорных органов, ремонт спортзала в школе № 45, а также выездные мероприятия для одарённых и талантливых ребят для участия в конкурсах и фестивалях.

Члены депутатской комиссии по социальной политике рассмотрели предложения, согласовали их и рекомендовали утвердить на сессии городского Совета.