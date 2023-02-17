В ряду панельных дискуссий и стратегических сессий КЭФ-2023 примет участие расширенная делегация лидеров коренных малочи

В ходе этих мероприятий будут подняты темы, имеющие особое значение для представителей коренных малочисленных народов Севера. Участники форума обсудят включение традиций, знаний и инноваций коренных народов в глобальную экономику страны, ESG-тренды в контексте устойчивого развития коренных малочисленных народов, креативный потенциал Севера как фактор развития предпринимательства и туризма, и многое другое.

Интеллектуальным партнёром нескольких площадок арктического трека выступит Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

«На КЭФ-2023 приедет расширенная делегация лидеров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ из 20 регионов нашей страны. Впервые за всю историю форума здесь будут широко представлены интересы и культура северных народов. Это говорит о том, что государство, бизнес и общественность заинтересованы в решении проблем коренных малочисленных народов Севера, и готовы сделать всё возможное для сохранения традиций этих народов, развития экономики и повышения качества жизни в северных регионах», – отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антон Нарчуганов.

Также он добавил, что краевое агентство выступит организатором одной из панельных дискуссий арктического трека по теме «Традиционные ремесла и промыслы как предпринимательская практика коренных малочисленных народов Крайнего Севера Красноярского края». По итогам дискуссии будет сформирован комплекс предложений по развитию креативных видов бизнеса северян.

Помимо этого, делегация представителей коренных народов примет участие в открытом диалоге «Локальная кухня и гастрономическое наследие коренных малочисленных народов Сибири», организатором которого выступит Институт гастрономии СФУ.