В Родительский день количество автобусов по маршруту № 15 «Ритуальный зал — ул. Набережная» будет увеличено
В Родительский день количество автобусов по маршруту № 15 «Ритуальный зал — ул. Набережная» будет увеличено
3 мая норильчане по традиции придут на кладбище, чтобы почтить память своих родных.
Для удобства горожан движение автобусов по маршруту № 15 будет осуществляться с интервалом в 10-15 минут с 10.00 до 20.30. Кроме того, автобусы будут заезжать на территорию похоронно-административного комплекса. С расписанием движения можно ознакомится на официальном сайте городской администрации.