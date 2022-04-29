В Родительский день количество автобусов по маршруту № 15 «Ритуальный зал — ул. Набережная» будет увеличено

Для удобства горожан движение автобусов по маршруту № 15 будет осуществляться с интервалом в 10-15 минут с 10.00 до 20.30. Кроме того, автобусы будут заезжать на территорию похоронно-административного комплекса. С расписанием движения можно ознакомится на официальном сайте городской администрации.