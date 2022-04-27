В Роспотребнадзоре напомнили, какие ограничения при проведении выпускных мероприятий действуют сегодня
В Роспотребнадзоре напомнили, какие ограничения при проведении выпускных мероприятий действуют сегодня
В своём Telegram-канале Дмитрий Горяев, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю, отметил, что в связи с приближением сезона выпускных мероприятий в ведомство всё чаще начали поступать вопросы о возможности присутствия родителей на празднике.
В Роспотребнадзоре напоминают: согласно действующему санитарному законодательству в настоящее время отсутствуют ограничения в части посещения родителями детских садов и школ, за исключением необходимости проведения термометрии на входе в организацию.
Кроме того, запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп, классов, отрядов, а также с привлечением лиц из иных организаций распространяется только на закрытые помещения.
Таким образом, выпускные могут проводиться в присутствии родителей без ограничений на открытом воздухе либо в закрытых помещениях в рамках одной группы или класса.