В Роспотребнадзоре пояснили порядок вакцинации для юридических лиц и предпринимателей

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021 до конца июня предприниматели должны предоставить в ближайшую к месту работы поликлинику списки сотрудников, подлежащих вакцинации. В списках не должно быть тех, кто вакцинировался самостоятельно или имеет медотвод.

По мнению Роспотребнадзора, коллективный иммунитет должен составлять не менее 80% от списочного состава организации. 60% — это вакцинированные и приболевшие, остальные 20% — сотрудники, имеющие официальный медотвод от вакцинации, те, кто находится на обучении без присутствия на работе, в длительных командировках, в отпусках по беременности и родам, а также те, кто болеет или ушёл в неоплачиваемый отпуск на период пандемии.

В ведомстве напомнили, что за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения юридические лица и предприниматели понесут административную ответственность.

До 15 сентября предприниматели должны направить в управление Роспотребнадзора по адресу электронной почты: office@24.rospotrebnadzor.ru информацию об исполнении Постановления, в которой должны быть указаны данные по количеству вакцинированных от общего количества сотрудников.

Получить более подробную информацию можно по телефону горячей линии 8(391) 226-89-50 в будние дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.