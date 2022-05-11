В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты перед употреблением

В ведомстве считают, что перед употреблением достаточно тщательно промыть плоды под проточной водой руками или при помощи щётки.

Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свёклу и т. п.) нужно замочить на 10-15 минут в воде, а затем тщательно очистить щёткой и хорошо промыть.

Капусту перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную — лучше предварительно замочить и разделить на соцветия, чтобы избавить её от насекомых. Не забывайте удалять потемневшие участки.

Особого внимания требует зелень. Перед употреблением её следует перебрать, удалить корни, а также пожелтевшие и повреждённые листья, далее замочить в прохладной воде на 15 минут, после чего ополоснуть. Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать её в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды).

Виноград необходимо промыть и дать стечь воде. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки, ведь она, как пробка, защищает виноградинки от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение.

Ягоды непосредственно перед мытьём следует перебрать, исключив все мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие и повреждённые. Не следует держать их в воде дольше необходимого времени. Вишню, черешню, малину, смородину и другие ягоды лучше выложить на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой в течение пяти минут. Так с их поверхности сойдёт земля или пыль.