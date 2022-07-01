В Роспотребнадзоре сообщили об отмене введённых ограничений из-за пандемии

За последние четыре месяца недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза - с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. Сегодня показатели находятся на минимальных значениях с начала пандемии. Также снизились коэффициент распространения коронавируса и среднесуточный темп прироста новых случаев. Заболеваемость уверенно снижается во всех возрастных группах. Практически все подтверждённые случаи (93%) протекают в лёгкой форме или бессимптомно.

С учётом значительного снижения заболеваемости и особенностей циркуляции штамма «Омикрон» с 1 марта были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменён ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи, сообщают в пресс-службе ведомства.

В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введённых ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер.

При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Ситуация остаётся на контроле в Роспотребнадзоре.