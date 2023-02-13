В Росприроднадзоре объявили о старте третьего сезона детской Премии «Экология – дело каждого»

«Ребята, дерзайте. Перед вами огромный выбор номинаций, где вы можете проявить безграничную фантазию в самых разных областях – от искусства до науки. Вы – будущие инженеры и экологи, журналисты и бизнесмены, биологи и разработчики высоких технологий. От вашей инициативы зависит не только ваше личное профессиональное будущее, но и будущее нашей планеты», – отметила Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Она также добавила, что в новом сезоне Премии «Экология – дело каждого» появится ещё одна номинация – десятая, подробности о ней пока держат в секрете. Кроме того, для участников организаторы готовят сюрпризы в виде новых проектов и акций.

О необходимости помогать детям раскрыть таланты и найти призвание говорил на встрече и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов:

«Наша задача – дать детям из всех регионов России возможность найти себя, помочь им проявить себя. За талантливых ребят нужно бороться. Недаром в Вышке создана уникальная среда для развития и раскрытия талантов. Этой задаче отвечает и детская премия Росприроднадзора».

«Экология – междисциплинарная область, а проекты в этой сфере имеют глобальную значимость. Именно поэтому мы считаем, что экология сегодня – одно из лучших направлений для раскрытия талантов», – отметила заместитель директора Института экологии, руководитель ЭкоШколы НИУ ВШЭ Наталья Поротникова.

Напомним, детско-юношеская природоохранная инициатива учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди детей и молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет. В прошлом году число заявок на Премию выросло более чем в пять раз и превысило 45 тысяч. Конкурсантами стали дети из 34 стран. Огромное число творческих заявок пришло от российских школ, интернатов и детских домов, многие из них были поощрены за проявленную активность дипломами и подарками. Дети получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки в третьем сезоне Премии принимаются с 1 марта по 1 октября 2023 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

По итогам II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» норильчане взяли несколько призовых мест, а также стали обладателями специальных призов.