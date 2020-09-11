В Росреестре отметили популярность льготной ипотеки под 6,5%

По сообщению Росреестра региона, на начало сентября ипотечным кредитом воспользовались уже более 1000 граждан. В рамках льготной ипотеки жители края могут взять жильё по ипотечной ставке до 6,5%.

С каждым месяцем в ЕГРН вносится всё больше записей об ипотеке. Так, если в мае их было 93, то в августе цифра выросла до 357. Сама ипотека в 6,5% была утверждена 23 апреля 2020 года. Она выдаётся гражданам в обеспечение договоров участия в долевом строительстве, соглашений об уступке прав требования, заключённых заёмщиками с юридическими лицами, а также договоров купли-продажи, заключённых застройщиком с заёмщиками.