В России могут изменить формат полиса ОМС

«Законопроектом предусматривается уточнение формы полиса обязательного медицинского страхования, которая в том числе представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учёта сведений о застрахованных лицах, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, там указано, что полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, либо может быть записан на иной материальный носитель.

Законопроект также предусматривает возможность повсеместного перехода на «реестровую модель» при ведении учёта застрахованных лиц. Это позволит полностью отказаться от бумажного варианта полиса. В случае принятия законопроекта сервис получения полиса ОМС не будет привязан к привычном нам формату, его номер при рождении или принятии гражданства будет автоматически появляться в реестре.