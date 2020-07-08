В России могут появиться водительские права нового образца. Изменения хотят внести и в ПТС

МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. Эти документы планируют привести в соответствие с российским законодательством и нормами международного права, уточняют в ведомстве.

В частности, бланк водительского удостоверения дополнят надписью DRIVING LICENCE (с англ. – водительские права). Также в МВД намерены изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Согласно документу, теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя.

Кроме того, в паспорте транспортного средства уточнят перечень данных, вносимых в графу "Особые отметки", а оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Нововведение коснется владельцев транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете, сообщает РИА «Новости».