В России могут разработать детскую вакцину от ротавируса

В Роспотребнадзоре пояснили, что в России сформирована коллекция штаммов ротавирусов человека, которые адаптированы к перевиваемой линии культур клеток, что делает возможным создание отечественного препарата. «Разработка и выпуск отечественной инактивированной вакцины имеет большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в дружественные страны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. По мнению экспертов Всемирной организации здоровья, есть необходимость введения в иностранные национальные календари профилактических прививок ротавирусной вакцины. Сейчас приступают к использованию зарубежных ротавирусных вакцин: «РотаТек» — пентавалентная вакцина и «Ротарикс» — моновалентная вакцина на основе живых аттенуированных рекомбинантных штаммов ротавирусов.