В России могут ввести бонусную программу для граждан, привитых против коронавируса

ОПП предложило крупным российским авиакомпаниям ввести бонусные поощрения для пассажиров, привитых против коронавируса. В рамках этой программы граждане будут получать поощрение в размере от пяти до 50 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

Авиакомпания S7 уже готовится к запуску пилотного варианта бонусной акции. Предположительно, она пройдёт с 25 мая по 25 августа. По её условиям, на бонусы смогут рассчитывать россияне, поставившие прививку в этот период.

«Транспортные компании заинтересованы в том, чтобы пассажиропоток восстановился как можно быстрее, и люди начали активнее пользоваться их услугами. Массовая вакцинация снижает риски возникновения третьей волны коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса», — пояснил председатель ОПП Илья Зотов.