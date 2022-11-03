В России может появиться федеральная программа содействия занятости подростков

На площадке комитета опытом и идеями в области совершенствования процессов трудоустройства и профориентации молодых людей поделились представители органов государственной власти, компаний-работодателей, общественных организаций и другие отраслевые эксперты.

«Программа может включать стимулирование. Например, у нас есть аналогичная поддержка по выпускникам, которые не могут долго трудоустроиться. Работодатель за каждого из них, кто зарегистрирован в службе занятости, через месяц получает компенсацию в размере МРОТ, вторую — через три месяца и третью - через шесть месяцев», — рассказал Михаил Кирсанов, директор департамента занятости и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ.

Также он добавил, что в новой редакции Трудового кодекса планируется закрепить ответственность служб занятости за мероприятия по профориентации.

Председатель комитета по молодежной политике поддержал предложения ведомства и подчеркнул, что консолидировать работу с детьми и подростками сможет Российское движение детей и молодёжи.

«С учетом кадрового потенциала движения, его масштаба и целей есть предложение, чтобы организация играла активную роль в вопросах профориентации и трудоустройства, выступая всероссийским оператором федеральной программы занятости подростков», — сказал Артем Метелев.

Директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин рассказал о работе над ресурсом «Билет в будущее» — новым универсальным сервисом, который может быть интегрирован с платформой «Работа в России» и объединить существующие программы профориентационной работы.

«Флагманский проект Министерства просвещения «Билет в будущее» будет заниматься профориентацией детей с шестого по 11-й класс, которых сейчас насчитывается в стране больше 6 млн. В рамках него мы стараемся значительно переосмыслить профориентационную работу и сделать «Билет в будущее» большим интегратором успешных практик», — предложил он.