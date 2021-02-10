В России наблюдается стремительный спад заболеваемости COVID-19

Данные выводы были сделаны исходя из статистики за первую неделю февраля по сравнению с последней неделей января. По данным ВОЗ, в России уже четвертую неделю наблюдается снижение числа заразившихся. На 9 февраля было зафиксировано 15 019 новых случаев в России. Отмечается, что суточный прирост с октября прошлого года стал минимальным.

В Красноярском крае также наблюдается спад заболеваемости. На вчерашний день был зафиксирован 251 новый случай. В Норильске — 5. Антилидером в регионе остаётся Красноярск — 78 заболевших за сутки. На втором месте — Абакан (25).

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефонам:

Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57;

Колл-центр по вопросам организации и оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 8 (908) 033-70-54, 8 (908) 033-70-22;

Единая дежурно-диспетчерская служба 112;

Горячая линия Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.