В России начал действовать новый порядок регистрации недвижимости

Документы переводятся в электронный формат и заверяются усиленной электронной подписью. А на бумажном экземпляре ставится пометка о создании электронного образца. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. После перевода документа в электронный вариант он будет храниться в МФЦ до даты выдачи.

«Цифровизация межведомственных отношений позволит улучшить качество услуг. Напомню, что подать документы для получения услуг Росреестра можно лично в МФЦ либо через портал «Госуслуги». Нововведения исключают подачу и получение документов из Росреестра почтовым отправлением», — сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Учётно-регистрационные действия будут удостоверяться исключительно выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Это означает, что на договорах, например, купли-продажи, аренды, участия в долевом строительстве и других, не будут проставляться специальные регистрационные штампы.

Добавим, что невостребованные заявителем документы, представленные на бумажном носителе, будут храниться в МФЦ в течение 45 календарных дней со дня поступления в МФЦ результата предоставления государственной услуги. По истечении указанного срока в течение 30 календарных дней МФЦ передаёт такие документы, в соответствии с соглашением о взаимодействии, в орган регистрации.