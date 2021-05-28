В России началась вакцинация домашних животных от COVID-19

Используемая вакцина является первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса для животных. Сейчас срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Первые прививки начали делать в Москве, Рязанской и Брянской областях, а в ближайшее время партии препарата доставят в Челябинскую область, Крым и в Санкт-Петербург.

«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации у людей с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», - отметила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.