МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России наступил «день тишины»

В России наступил «день тишины»

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В России наступил «день тишины»

Как и положено, 12 сентября в 00.00 агитация за партии и кандидатов была прекращена.

В России наступил «день тишины»

13 сентября - единый день голосования в России. В этот день в 18 регионах пройдут выборы губернаторов, в двух – депутатов Заксобраний. Ещё в 11 субъектах будут выбраны новые составы парламентов. В административных центрах 22 регионов выберут городские думы. Итого выборы пройдут в 83 субъектах.

Сегодня в полночь начался «день тишины» - это значит, что агитация за партии и кандидатов окончена. Такой порядок действует последний год, со следующего года правила несколько изменятся. В июле были приняты поправки, которые позволяют избиркомам в регионах устанавливать длительность периода голосования самостоятельно. «День тишины» будет объявляться накануне первого дня голосования.

12 сентября в 11:16 330
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