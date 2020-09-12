В России наступил «день тишины»

13 сентября - единый день голосования в России. В этот день в 18 регионах пройдут выборы губернаторов, в двух – депутатов Заксобраний. Ещё в 11 субъектах будут выбраны новые составы парламентов. В административных центрах 22 регионов выберут городские думы. Итого выборы пройдут в 83 субъектах.

Сегодня в полночь начался «день тишины» - это значит, что агитация за партии и кандидатов окончена. Такой порядок действует последний год, со следующего года правила несколько изменятся. В июле были приняты поправки, которые позволяют избиркомам в регионах устанавливать длительность периода голосования самостоятельно. «День тишины» будет объявляться накануне первого дня голосования.