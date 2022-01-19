В России одобрили закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Поправки вносятся в ст. 131 «Изнасилование» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

По действующему законодательству максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сегодня также обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, таких как совершение преступления лицом, проживающим с ребёнком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего, а также работающего в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.