В России определят десять лучших туристических проектов

Стартовал приём заявок на премию правительства — за лучшие проекты, инновации, путеводители, туры и даже за научную разработку или исследование в сфере туризма. Всего отберут 10 победителей, каждый из которых получит один млн рублей на развитие проектов.

Подать конкурсную заявку могут федеральные и региональные органы исполнительной власти, профессиональные ассоциации, союзы и другие организации, у которых есть подходящие практики.

Отметим, что к участию принимаются проекты, которые были созданы не позднее чем за год до начала приёма заявок и соответствовать требованиям премии.

Чтобы отправить заявку в Межведомственный совет по присуждению премий правительства РФ в области туризма, нужно заполнить форму по ссылке. Работы предоставляются в двух экземплярах. по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2, Министерство экономического развития Российской Федерации .

Заявки принимаются до 1 марта включительно.

Более подробно ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.