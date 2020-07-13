В России планируют компенсировать затраты граждан на удалённую работу

Министерство труда поддержало законопроект, согласно которому россиянам планируют возмещать затраты, связанные с удалённой работой. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство в целом выразило поддержку подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, которые дополняют его, в том числе и положениями об удалённой работе. Законопроект, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников.

Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты и т. д.

По словам авторов законопроекта, он также должен защитить работников на дистанционке от круглосуточной работы. Депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удалёнке. Депутаты предложили внести в Трудовой кодекс такие поправки, как понятие удалённой и комбинированной работы. При этом они планируют исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.