В России появился новый тип финансовых пирамид

Новые пирамиды привлекают тем, что на них можно заработать лёгкие деньги в игровой форме. Принцип прост — пользователь покупает в игре определённого персонажа или виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход.

«Но, для того чтобы получать вознаграждение, нужно приводить в проект новых игроков. Как правило, это знакомые или родственники», — пояснил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В случае если проект останавливается, свои деньги игроки вывести не могут. Опасность таких пирамид ещё и в том, что основная аудитория — это молодёжь и дети.