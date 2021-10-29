МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России появился новый тип финансовых пирамид

В России появился новый тип финансовых пирамид

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В России появился новый тип финансовых пирамид

Они работают по принципу сетевых онлайн-игр и ориентированы в первую очередь на детей и молодёжь.

В России появился новый тип финансовых пирамид

Новые пирамиды привлекают тем, что на них можно заработать лёгкие деньги в игровой форме. Принцип прост — пользователь покупает в игре определённого персонажа или виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход.

«Но, для того чтобы получать вознаграждение, нужно приводить в проект новых игроков. Как правило, это знакомые или родственники», — пояснил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В случае если проект останавливается, свои деньги игроки вывести не могут. Опасность таких пирамид ещё и в том, что основная аудитория — это молодёжь и дети.

Фото из открытых источников
29 октября в 16:36 310
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