В России появился новый вид льготной ипотеки

В рамках программы участники смогут получить кредит для покупки жилья под 5% годовых. Воспользоваться данным предложением могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, заработная плата которых составляет не менее 150 тысяч рублей для жителей городов-миллионников и не менее 100 тысяч для жителей других регионов.

Получить льготу при кредитовании могут только специалисты, работающие в компаниях, получивших аккредитацию в России и внесённых в реестр Минцифры. Размер кредита зависит от субъекта, в котором планируется приобретение жилья. Если квартира покупается в городе, численность населения которого превышает 1 млн человек, размер ипотеки составит до 18 млн рублей. Для субъектов с числом жителей менее 1 млн человек размер ипотеки может достигать 9 млн рублей.

Цель программы заключается в том, чтобы остановить отток квалифицированных IT-кадров за рубеж.