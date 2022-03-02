В России появился сайт арктических вакансий

На портале arcticjob.ru ежедневно размещаются актуальные в регионах АЗРФ от Мурманской области до Чукотки вакансии. Также здесь представлена полезная информация о льготах для работников и предпринимателей, практиках для студентов и стажировках для выпускников в крупнейших компаниях, работающих в АЗРФ, тематические статьи, памятки для соискателей разного профиля, новости, связанные с трудоустройством и жизнью во всех арктических регионах России. На ресурсе также публикуются результаты проводимых специалистами Центра подходящей работы социологических исследований.

Ранее созданный в рамках Центра подходящей работы Telegram-канал "ПОРА работать в Арктике" продолжит размещать самые интересные вакансии, еженедельный дайджест предложений работодателей, а также актуальные арктические новости о работе.

Центр подходящей работы в Арктике, совместный проект ПОРА и Российского государственного социального университета, действует с января 2020 года.

«ЦПР помогает в профориентации молодых специалистов для работы в Арктике, способствует развитию горизонтальных связей внутри макрорегиона. Благодаря новому инструменту работодатели АЗРФ и соискатели, готовые работать в Арктике, смогут взаимодействовать более эффективно. Центр готов информационно поддерживать все интересные арктические проекты, создающие новые рабочие места», - говорит генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.