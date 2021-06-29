В России повысят возраст приобретения охотничьего оружия

Стоит отметить, что повышение возраста не коснётся тех, кто прошёл и проходит военную службу, служащих государственных военизированных организаций, а также тех, кто имеет воинские звания, специальные звания или классные чины юстиции.

С подписанием закона право приобрести охотничье оружие с 18 лет остаётся за представителями коренных народов, профессиональными охотниками, работниками частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами. Также с 18 лет можно пробрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Вместе с этим вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Теперь россиянам с двумя и более погашенными судимостями будет отказано в получении лицензии. Также вводится временный запрет для водителей, которых застали за рулём в нетрезвом виде.

Лицензия не будет выдаваться людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершённые с применением оружия, боеприпасов и так далее. Это коснется и граждан, имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.