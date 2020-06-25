В России предложили план по возобновлению международного авиасообщения

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Начать снятие ограничений планируется со стран ближнего зарубежья. При этом полёты в остальные государства планируется возобновлять индивидуально, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как сообщает издание, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор, а также в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. В секретариате Голиковой ответили, что вопрос открытия авиасообщения рассматривается. Однако окончательные решения будут приняты с учётом договоренностей с другими странами.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране. Однако конкретные сроки он не уточнил.

Напомним, 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учёбы, лечения или ухода за родственниками. Границы страны оставались закрытыми с конца марта, исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полёты по поручению правительства.