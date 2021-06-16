МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России принят закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от места их регистрации

В России принят закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от места их регистрации

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В России принят закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от места их регистрации

В России принят закон о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от места их регистрации

Ранее для зачисления в одно образовательное учреждение дети должны были иметь общее место жительства.

«Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», - говорится в законе.

Фото Ирина Яринская
16 июня в 10:21 480
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